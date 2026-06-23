AKP'ye katılacak 2 isim ortaya çıktı

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV canlı yayınında AKP'ye yönelik yeni belediye başkanı transferlerine ilişkin önemli kulis bilgilerini aktardı. Saymaz, İYİ Parti'den seçilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Perşembe günü resmi olarak AKP'ye katılacağını açıkladı.

Saymaz'ın paylaştığı bilgilere göre, her iki belediye başkanına rozetlerini, AKP Genel Merkezi'nde düzenlenecek olan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda doğrudan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDAN GERİ DÖNÜŞE: RASİM ARI'NIN SÜRECİ

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın iktidar partisine dönüş süreci uzun süreli bir arka plana dayanıyor. Arı, 2019 yerel seçimlerinde AKP'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilmiş, ancak 2021'de görevinden ayrılmıştı. 2022'de ise AKP üyeliğinden tamamen istifa etmişti. Rasim Arı'nın o dönem partisinden istifa etmesinin arkasında, kendisinden önceki AKP'li Başkan Hasan Ünver dönemine yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması yer alıyordu. Önceki dönem belediye başkanını araştırması nedeniyle dönemin AKP Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile ters düşen Arı, yaşanan bu sürecin ardından görevinden ve partisinden ayrılmıştı.

Bir süre bağımsız kalan Rasim Arı, daha sonra İYİ Parti'ye katıldı ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti adayı olarak yeniden Nevşehir Belediye Başkanı seçilmeyi başardı.

BAKAN GÜRLEK ETKİSİ

Yeniçağ Gazetesi'nden Fatih Ergin'in geçtiğimiz hafta kaleme aldığı haberine göre ise Rasim Arı, eski partisine dönmek için yaklaşık bir ay önce resmi geçiş dilekçesini AKP'ye sundu.

Arı'nın iktidar partisine geçişinde, hemşehrisi olan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in etkili olduğu belirtiliyor. Bakan Gürlek'in göreve gelmesiyle birlikte temaslarını sıklaştıran Arı'nın, hükümet ile Nevşehir Belediyesi arasında son dönemde kurulan uyumlu çalışma ilişkisi ve karşılıklı ziyaretler neticesinde bu kararı kesinleştirdiği bildirildi. Yakın çevresinden sızan bilgilere göre Rasim Arı, AKP'ye geçiş gerekçesini çevresine şu sözlerle ifade ediyor:

"Nevşehir'e daha etkin ve hızlı hizmet götürebilmek"

AKP'nin 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, bu katılımın resmi duyurusuna sahne olacak.

CHP'DEN İSTİFA EDEN ÖZARSLAN DA AKP SAFLARINDA

Perşembe günü rozet takacağı kesinleşen bir diğer isim ise Ankara'nın kritik ilçelerinden Keçiören'in Belediye Başkanı Mesut Özarslan oldu. Mesut Özarslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak Keçiören Belediye Başkanı seçilmişti.

Ancak Özarslan, seçilmesinden yaklaşık iki yıl sonra, 8 Şubat 2026 tarihinde CHP üyeliğinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu. İstifasının hemen ardından siyasi kulislerde AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar sıklıkla gündeme gelmeye başladı. İsmail Saymaz'ın aktardığı son bilgilerle birlikte, Özarslan'ın da perşembe günkü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AKP safına resmen katılması kesinleşti.