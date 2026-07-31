AKP'nin 'uluslararası soygununu' açıkladı: IKBY'den taşınan petrolde 229 milyon dolar kayıp iddiası

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Irak Merkezi Hükümeti'nin izni olmadan taşıdığı ve Ceyhan Limanı'ndan yüklediği petrol karşılığında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden 2019 yılında 494 milyon 186 bin dolar taşıma ücreti aldığını ve bu süreçte 229 milyon doların kayıp olduğunu öne sürdü.

YAVUZYILMAZ'DAN PETROL TAŞIMA GELİRİ İDDİASI

Yavuzyılmaz, açıklamasında daha önce 2014-2018 yıllarını kapsayan bölümü açıkladıklarını, şimdi ise 2019 dosyasını gündeme getirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin diplomatik başarı diye ambalajladığı kriminal gerçekler! Bugüne kadar, Irak-Türkiye ham petrol boru hattındaki usulsüz petrol taşımacılığının 2014-2018 yıllarını kapsayan bölümünü açıklamıştık. Şimdi, 2019 yılındaki dosyasını açıyoruz: Bir kara para cenneti olan Jersey Adası'nda; Türkiye'ye ait yüz milyonlarca dolarlık petrol parasının buharlaştırıldığını ortaya çıkardık."

JERSEY ADASI VE TEC ŞİRKETİ

Yavuzyılmaz, söz konusu tutarın önce Jersey Adası'nda kurulan Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete transfer edildiğini, ardından 264 milyon 909 bin doların Türkiye'ye, BOTAŞ'a aktarıldığını öne sürdü. Kalan 229 milyon 276 bin doların akıbetinin ise bilinmediğini belirten Yavuzyılmaz, bu durumu "kara delik" olarak nitelendirdi.

BOTAŞ'A AKTARILAN VE KAYIP OLAN TUTAR

Yavuzyılmaz, açıklamasının devamında, "Bu para, adeta bir kara delik olan Jersey Adası'nda buharlaşıyor. Güncel kurla 11 milyar lira kayıp! Bunun adı uluslararası soygundur! Kayıp tutar, mutlaka CB Tayyip Erdoğan'ın ve ilgili AKP'li bürokratların mal varlığından tahsil edilmelidir" ifadelerini kullandı.