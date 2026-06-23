AKP'li vekiller MHP'lilerin yerine sahte imza attı! Cumhur'da 'siyasi ahlaksızlık' gerilimi

TBMM Genel Kurulu geçtiğimiz günlerde sahte imza skandalına sahne oldu. Suudi Arabistan ile imzalanan enerji anlaşmasının oylaması sırasında, salonda bulunmayan çoğunluğu AKP'li milletvekilleri adına oy pusulası verildiği ortaya çıktı. İYİ Partili Turhan Çömez'in yoklama talebiyle ortaya çıkan skandalda 79 oyun sahibi vekilin 76'sının salonda olmadığı belirlendi.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi kapatırken sahte imzayla kullanılan oylara ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Genel Kurul salonunda olmadığı halde oy kullanılan 6 MHP'li, 2 de Saadet Partili vekilin yerine oy kullanıldığı öğrenildi. Sahte oy skandalı Cumhur İttifakı'nda tepkilerin sertleşmesine neden oldu.

AKP'Lİ VEKİLLER MHP'LİLERİN YERİNE SAHTE İMZA ATTI!

Gazeteci Fatih Ergin'in Yeniçağ'daki haberine göre Meclis'te olmadıkları halde imzaları taklit edilen isimlerin yalnızca AKP'li milletvekilleriyle sınırlı kalmadığı ortaya çıktı.

MHP'li kaynaklar Lütfi Kaşıkçı, Levent Uysal, Halil Öztürk, Ahmet Özyürek, Sermet Atay ve Abdurrahman Başkan'ın yer aldığı tam 6 MHP'li milletvekilinin adına sahte imza atıldığını ifade etti.

Aynı yöntemle Saadet Partili vekiller Birol Aydın ile Şerafettin Kılıç'ın da imzalarının taklit edildiği öğrenildi.

CUMHUR'DA 'SİYASİ AHLAKSIZLIK' GERİLİMİ

AKP'li vekillerin MHP’yi de dahil ettiği skandal, ittifak çatısı altında ciddi bir krizin fitilini ateşledi. Fatih Ergin'in aktardığına göre üst düzey bir MHP’li, yaşanan skandalı doğrulayarak, "Olay doğru. İzinli olan arkadaşlarımızın yerine de imza atılıp oy kullanıldı gösterilmiş. Bunu neden yaptılar bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişme, Meclis koridorlarında AKP ile MHP hattında iplerin gerilmesine yol açtı. Yoklama krizleriyle sık sık gündem olan AKP'lilerin, MHP’li vekillerin yerine sahte imza atarak oy kullanması "cüretkarlık" olarak ifade edildi.

MHP'nin bu durumu bir "haysiyet meselesi" haline getirdiği bildirilirken MHP kaynakları yaşananları "müttefiklik hukukuna indirilmiş bir siyasi ahlaksızlık" olarak nitelendirdi. Ergin, daha önce de MHP'li Başkanvekili Celal Adan'ın, Genel Kurul'da sahte oy pusulası vermeleri nedeniyle AKP'li vekilleri sert bir dille uyardığını ve tepki gösterdiğini hatırlattı.