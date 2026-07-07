Aile içindeki 'ot biçme' kavgasında hem yengesini hem torununu katletti

Trabzon'un Düzköy ilçesinde aile faciası yaşandı. Köy işlerindeki tartışmak bir anda kavgaya dönüştü. Gözü dönen cani tartıştığı 64 yaşındaki Emine Gülle'yi ve yeğeni Fatma Ergün'ü ve torunu Ekrem Ergün'ü vurdu. Emine Gülle olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan da bir acı haber geldi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Gürgendağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Paşa Gülle ile yengesi Emine Gülle arasında 'ot biçme' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

İKİ KADIN VE BİR ÇOCUĞU VURDU

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Paşa Gülle, tabancasını ateşleyerek yengesi Emine Gülle ile kızı Fatma Ergün ve torunu Ekrem Ergün'ü vurdu.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Emine Gülle'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

KATİL TESLİM OLDU

Yaralanan Fatma Ergün ile oğlu Ekrem Ergün ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından şüpheli Paşa Gülle, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Ekrem Ergün de bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Öte yandan yaralı Fatma Ergün’ün ise tedavisi sürdüğü öğrenildi. (DHA)