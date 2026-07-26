AHBAP'a destek verenleri 'devlet düşmanı' ilan eden Nedim Şener'i kendi paylaşımları mahcup etti

İktidara yakın gazeteci Nedim Şener, bugün 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe destek veren ve bağış yapan vatandaşları "Recep Tayyip Erdoğan ve devlet düşmanlığıyla" suçladı.

Nedim şener Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında şunları yazdı:

"Kamuoyunu yönlendirmede etkili olan bu ünlü isimler hep bir ağızdan “kandırıldık” diyerek kenara çekiliyor. Oysa o günlerde aldıkları alkışlar onları mutlu ediyordu.

Meğer çoğu da Haluk Levent’in ne olduğunu biliyormuş. Onların telkinleri, mesajlarıyla yardımlar Kızılay ya da AFAD gibi görevini yapan kurumlara değil kumar masalarına gitti. Burada kandırılan bir kesim var, o da yardım yapan vatandaşlar.

Ünlü isimler Haluk Levent’in paraları kumar masasında yemesine yardımcı olan ve yardımseverlerin kandırılmasına yardımcı olan kişilerdir. Oysa Haluk Levent’e verdikleri desteğin tek bir sebebi vardı; siyasi muhalefet üretmekti.

Bilerek ya da bilmeyerek FETÖ’cülerin “Devlet yok Ahbap var” kampanyasına hem kendilerini hem de yardımseverleri alet etmekti."

"AHBAP'A DESTEK ERDOĞAN DÜŞMANLIĞIDIR"

Nedim Şener, dünkü yayınında 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği'ne destek veren vatandaşları hedef aldı. Şener, kamuoyunun deprem dönemindeki Ahbap desteğini doğrudan siyasi bir tavır olarak nitelendirirken "İktidara düşmanlığınız, Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığınız sizi devlet düşmanlığına götürdü. AHBAP'a o yüzden sahip çıktınız" ifadelerini kullandı. Şener, "AK Parti veya Cumhur İttifakı'na olan düşmanlığınız, doğrudan da Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığınızdan gözünüz kararmış" dedi.

Aynı yayında iktidarın deprem bölgesi çalışmalarını savunan Şener, "O Murat Kurum var ya. 450 bin konut yapıldı. Bir tane rüşvet, yolsuzluk bilmem ne şeyi duyduk mu?" şeklinde konuştu. Bölgede çalışan müteahhitleri savunan Şener, "Oradaki müteahhitler de vatan hizmeti diye çalıştılar. İşçiler öyle baktılar olaya" dedi.

3 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ YALANCI ÇIKARDI



Bu analizleriyle gündem olan nedim Şener'i 3 yıl önce yaptığı paylaşımlar ve sözleri yalancı çıkardı.

Şener, 13 Şubat 2023'te sosyal medya hesabı üzerinden Haluk Levent ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımında Levent'in devletle işbirliği içinde çalıştığını savunan Şener, kamuoyuna şu mesajı verdi:

"Haluk Levent’in devlet ile işbirliği halindeki yardım çabaları bu ülke için değerli. Anlaşılan FETÖ’cüler Haluk’un çalışmalarına yönelik sözde destek vererek algı yaratmaya çalışıyorlardı. Ama oyun bozuldu şimdi de açık gizli tehdit ediyorlar. @haluklevent ‘i onlara yem etmeyin".

Bu açıklamadan bir gün sonra, 14 Şubat 2023 tarihinde Şener, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u savunan bir paylaşım daha yaptı. Levent ve Uğur'un kurumlar arası koordinasyonla ilgili açıklamalarını alıntılayan Şener'in mesajı şöyleydi:

"Sıcağı sıcağına söyleyeyim; hakarete uğradıkları gün bile bu saygılı dili kullanan @haluklevent ile @OguzhanUgur ‘dan devlete rakip, devlete düşmanlık çıkmaz. Hata yapanı uyarın ama tersini düşünmek Türkiye Cumhuriyeti devletini hafife almaktır.

Söylem değişikliğinin izlendiği kronolojinin bir diğer parçası ise 15 Şubat 2023 tarihli paylaşım oldu. Haluk Levent'in, "Eski twitlerimi silmedim. Fikirlerimi o anki heyecanımla tam anlatamamış da olabilirim..." şeklindeki açıklamasına yanıt veren Şener, doğrudan Levent'e şu çağrıyı yaptı:

"Sen işine bak; yaraya merhem ol, kaybımız ve yaramız çok ama çok büyük zaten"

AHBAP'A YÖNELİK TUTUKLAMALAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Siyasi söylemdeki bu değişimin arka planında ise Ahbap Derneği'ne yönelik güncel hukuki süreç yatıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahbap Derneği’ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 16 Temmuz 2026 tarihinde Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişiyi tutuklayarak cezaevine gönderdi. Savcılık; şüphelileri "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ile suçluyor.

Dosyaya giren MASAK raporları, dernek adına toplanan bağışların şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarıldığını ve şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para transfer edilerek bahis oynandığını iddia ediyor.

Haluk Levent, emniyet ifadesinde deprem döneminde toplanan 4 milyar TL’yi aşkın yardımı doğru yönetemediğini belirtti. Ahbap çek ve senetlerini teminat olarak kullandığını ve yüksek miktarda borçlandığını ifade eden Levent, "Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz" diyerek kendini savundu. Savcılığın, Levent'in 17 Temmuz'daki konserini iptal etmesi üzerine şüphelenerek teknik takip başlattığı ve 13 Temmuz'da gözaltı kararı verdiği dosyada yer aldı. Yargı makamları, süreç kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el koydu ve bağlantılı şirketlere kayyum atadı.