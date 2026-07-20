Adli tatil başladı! Mahkemelerde nöbetçi heyetler görev yapacak

Yargıda adli tatil süreci bugün itibarıyla resmi olarak başladı. Bu dönem boyunca mahkemelerdeki olağan duruşmalara büyük ölçüde ara verilirken, vatandaşların mağdur olmaması ve yargı hizmetlerinin aksamaması adına nöbetçi mahkemeler görev yapmaya devam edecek. Adli tatil süresince tutuklu sanıkların işlemleri, tutukluluk durumlarının incelenmesi ve kanunlarda acil olduğu belirtilen yargı işleri nöbetçi mahkemelerce yürütülecek. Tatil kapsamına giren diğer dava ve yargılamalara ise yeni adli yılın başlamasıyla birlikte kalındığı yerden devam edilecek.

YÜKSEK YARGIDA "NÖBET" MESAİSİ

Adli tatil uygulaması yüksek yargı organlarında da belirli kurallar çerçevesinde işleyecek. Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet, davaların esası hakkında karar veremeyecek olsa da yürütmenin durdurulması taleplerini ve aciliyet taşıyan başvuruları değerlendirebilecek. Yargıtay'da ise tatil süresince biri hukuk, diğeri ceza alanında olmak üzere iki nöbetçi daire görevde kalacak. Ceza dairesi tutuklu sanıklara ilişkin dosyaları, hukuk dairesi ise acil nitelikteki hukuki işlemleri inceleyecek.

ANAYASA MAHKEMESİ KESİNTİSİZ ÇALIŞACAK

Anayasa Mahkemesi (AYM) adli tatil kapsamı dışında yer alıyor. AYM, tatil dönemi boyunca çalışmalarına kesintisiz bir şekilde devam edecek. 31 Ağustos'ta sona erecek olan adli tatilin ardından, 1 Eylül itibarıyla yargıda yeni adli yıl başlayacak. (ANKA)