Adalar Belediye Başkanı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Emniyet ifadeleri ardından savcılığa sevk edilen 39 kişinin işlemleri tamamlandı. Savcılık, yürüttüğü soruşturma kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş; Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 47 kişi hakkında 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu'na muhalefet' ve 'görevi kötüye kullanma' iddialarıyla soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Belediye Başkanı Akpolat dahil 39 kişi adliyeye sevk edilmiş, 3 kişi ise Emniyet'ten serbest bırakılmıştı.

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