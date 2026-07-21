77 yaşındaki emekli öğretmen tek başına 80 bin fidan dikti, çorak dağları cennete çevirdi

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde emekli öğretmen Mustafa Özer, hiçbir kamu desteği almadan 80 binin üzerinde fidan dikerek terk edilmiş yamaçları verimli bahçelere dönüştürdü. Özer'in başlattığı hareket köy halkını da peşinden sürükledi.

77 yaşındaki Özer, öğretmenlik yaptığı dönemde sınavlara hazırladığı öğrencilerinin başarısıyla yörede "Garantici Mustafa" olarak tanınıyordu. Eğitimden emekli olduktan sonra aynı kararlılığı toprağa taşıyan Özer, Kemaliye ve çevresindeki atıl arazileri tek tek fidanlarla buluşturdu.

Dut, ıhlamur, badem, çam ve ardıç fidanlarından oluşan 80 bini aşkın fidan, hiçbir maddi beklenti olmadan ve herhangi bir kamu kurumundan destek alınmadan toprakla buluştu.

370 DÖNLÜMLÜK YAMAÇTA BADEM DEVRİMİ

Özer ilk dönemlerinde yamaçları çam gibi ağaçlarla değerlendirmeye çalıştı ancak daha sonra üretim odaklı türlere yöneldi. Yaklaşık 370 dönümlük bir alana dört yıl önce dikilen 15 binin üzerindeki badem fidanı bugün ürün vermeye başladı.

Mustafa Özer, dönüşümü kendi sözleriyle anlatıyor:

"Bulunduğumuz bölgede yaklaşık 370 dönümlük alana dört yıl önce diktiğimiz 15 binin üzerindeki badem fidanı arazinin görünümünü tamamen değiştirdi. Şimdi üretim aşamasına geldiler ve ağaçlar dolu dolu badem vermeye başladı. Bu da ülkemizde boş yamaçların üretime katkı sağlayacak ağaçlarla yeniden değerlendirilebileceğini gösteriyor."

KÖY HALKININ YÜZDE 80'İNE BAHÇE KURDU

Özer'in çalışmaları yalnızca kendi emeğiyle sınırlı kalmadı. Kemaliye çevresinde pek çok kişi dut bahçeleri ve badem çiftlikleri kurmaya yöneldi. Özer, köy halkının yaklaşık yüzde 80'ine hiçbir karşılık beklemeden dut bahçeleri kurduğunu ve bu bahçelerde artık aktif üretim yapıldığını vurguluyor.

"İnsanlar dut bahçeleri, badem çiftlikleri kurmaya başladı. Bu benim için en büyük ödül oldu" diyen Özer, Sırakonak, Haponos, Yeşilyamaç ve Yeşilebrek köylerinde de örnek bahçeler oluşturdu.

"ÜLKEME BORCUMU ÖDEMEM GEREKTİĞİNE İNANDIM"

Kendisine ait olmayan yüzlerce dönüm arazide gönüllü olarak çalışan Özer'e köylüler tereddüt etmeden bahçelerini emanet etti. Eğitim verdiği ailelerin dedeleri ve babaları da bu çalışmalara koşarak katıldı.

Mustafa Özer, motivasyonunu şu sözlerle özetliyor:

"Ne bahçe sahiplerinden maddi destek aldım, ne de herhangi bir kamu kurumundan. Ülkeme borcumu ödemem gerektiğine inandım. Bu nedenle bu bahçeleri oluşturdum. Mutluluğun en güzelini yaşayan insanlardan biriyim."

(AA)