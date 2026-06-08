60 bin TL için 70 yaşındaki komşusunu öldürmüş! 3 kişi tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde feci bir cinayet olayı aydınlatıldı. Etli ekmek salonu işleten 40 yaşındaki Aytaç Görmez'in, komşusu olan 70 yaşındaki Nuran Şenli'yi 60 bin lira için bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

Suçunu itiraf eden Görmez ile birlikte olayla bağı olduğu belirlenen 2 şüpheli daha mahkemece tutuklandı.

EVİNDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Olay, Yunuslu Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi'nde meydana geldi. Tek başına yaşayan 70 yaşındaki Nuran Şenli, cuma günü sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde kanlar içinde hareketsiz halde bulundu.

Yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şenli'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

SUÇ ALETİ VE PARALAR EVİNDE ÇIKTI

Cinayetin ardından inceleme başlatan polis ekipleri, Nuran Şenli'nin gece saatlerinde yan binadaki etli ekmek salonunu işleten komşusu Aytaç Görmez tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Şüpheli Görmez, polisin düzenlediği operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alındı. Görmez'in evinde yapılan aramalarda, yaşlı kadından zorla aldığı belirlenen yaklaşık 60 bin lira para ile cinayette kullandığı suç aleti bıçak ele geçirildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ VE 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı daha da derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu ileri sürülen 30 yaşındaki Y.K. ve 50 yaşındaki A.B. isimli 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Emniyette sorgulanan etli ekmek salonu işletmecisi Aytaç Görmez, işlediği cinayeti ve suçunu itiraf etti.

Polisteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı Aytaç Görmez ile diğer şüpheliler Y.K. ve A.B., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)