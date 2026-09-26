50 yıldır çürümeye terkedilen okul için köylüler el ele verdi: Halayla kutladılar

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde yıllardır kaderine terk edilen 50 yıllık okul binası, köylülerin el ele vermesiyle yeniden ayağa kalktı. Harabeye dönen yapıyı imece usulüyle baştan aşağı yenileyen köy halkı, tamamlanan tadilatın ardından okul bahçesinde halay çekerek kutlama yaptı.

HARABEYİ KÜLTÜR EVİNE DÖNÜŞTÜRDÜLER

Gerekli resmi izinlerin alınmasıyla birlikte kolları sıvayan köylüler, dayanışma ruhuyla kısa sürede örnek bir çalışma sergiledi. Binanın sağlam durumdaki taşıyıcı iskeletini koruyan bölge sakinleri, iç ve dış cephe sıvalarını yenileyerek kapı ve pencereleri tamamen değiştirdi. Yenilenen okul ve lojman alanının köydeki sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak çok amaçlı salona dönüştürüldüğü bildirildi.

KANGAL ESNAFI DA DESTEK VERDİ

Köyde düzenlenen toplantıların ardından başlatılan tadilat sürecine çevre esnafı da malzeme ve ekipman desteğiyle katkı sundu. Bahçesi açık hava organizasyonları için düzenlenen binanın tüm eksikleri köylülerin özverili çabalarıyla giderildi. Çalışmaların bitişini müzik eşliğinde kutlayan köy halkı, dayanışmayla nelerin başarılabileceğini herkese gösterdi.

"HİÇBİR EKSİĞİMİZ KALMADI"

Yürütülen hummalı çalışmanın ayrıntılarını aktaran Soğukpınar Köyü Muhtarı Erdoğan Yılmaz, tüm köyün ve ilçe esnafının tek yürek olduğunu vurguladı.

"Burası atıl bir şekilde duruyordu. Biz de yetkililerden iznimizi aldık. Fiziki yapısını değiştirmeden tadilatına başladık. Köyümüzde gerekli toplantıları yaptık. Eski okulumuzu baştan aşağı tadilatını yaptık. Maddi, manevi katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Okulumuzun pencereleri kapıları ve mutfak dolapları yapıldı. Şu anda hiçbir eksiğimiz kalmadı. Kangal esnafından herkes elinden gelen yardımı esirgemedi. Bu konuda herkesin eline ve emeğine sağlık. Köylüler olarak atıl durumda olan bir okulu bu hale getirdik. Herkes elinden gelen gayreti sarf etti."

(DHA)