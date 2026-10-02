300 yıldır süren mezarlık ziyareti geleneği! Dualar okundu, sofralar kuruldu, 5 bin kişi ağırlandı

Şırnak'ta 300 yıldır süren mezarlık ziyareti geleneğinde bu yıl yaklaşık 5 bin kişi Balveren beldesine ağırlandı. Her yıl ekim ayının ilk perşembesi düzenlenen ziyarette Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi, öğle namazı kılındı. Gelenek kapsamında kesilen kurbanların ardından kazanlarda hazırlanan yemekler, metrelerce uzunluğundaki sofralarda ziyaretçilere ikram edildi.

"YÜZYILLARDIR DEVAM ETTİRİLEN ÇOK ÖNEMLİ BİR TÖREN YAPILIYOR"

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Agitoğlu, geleneğin önemine dikkat çekerek, "Burada atalarımızdan kalan yüzyıllardır devam ettirilen çok önemli bir tören yapılıyor. Bu tabii köklü kültürümüzün, atalarımızın, medeniyetimizin bir tezahürüdür. Her yıl burada insanlar sevinçle toplanıyorlar. Avrupa'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, değişik illerden buralı olan hemşehrilerimiz geliyorlar. Bu, birlik ve beraberliğe dair güzel şeyler veriyor bize. Bu hem Müslümanlığımızın bize gösterdiği, öğrettiği bir şeydir hem de köklü kültürümüzün bize öğrettiği bir şeydir. Burada toplandığımız zaman ölmüşlerimize dualar ediyoruz. Memleketimizin huzuru, birliği, beraberliği için burada dualar ediyoruz. Kur'an-ı Kerimler okunuyor, Mevlid-i Şerifler okunuyor. Bunun devam ettirilmesini biz de temenni ediyoruz. Hepimizin buna destek vermesi gerekiyor" dedi.

'MEZARLIKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ'

Ahmet Bayram ise geleneğin yalnızca mezarlık ziyareti olmadığını belirterek, "Yaklaşık 300 yıldır bu kültür devam ediyor. Bu yalnız toplanmak için değildir aynı zamana mezarlıklarımıza da sahip çıkıyoruz, etrafını güvenli hale getiriyoruz. Alimler gelip Kur’an-ı Kerim okuyor. Binlerce insan burada toplanıyor. Dostlar, ahbaplar, akrabalar buraya gelip sosyalleşiyor. Bu kültür böyle devam edecek. 300 yıldan fazladır bu böyle devam ediyor. İnşallah böyle devam edecektir" diye konuştu. (DHA)