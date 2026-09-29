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Halk TV Türkiye 11 milyarlık fon vurgunu sonrası Dubai'de oturum izni! Mustafa Sandal'dan yeni açıklama

11 milyarlık fon vurgunu sonrası Dubai'de oturum izni! Mustafa Sandal'dan yeni açıklama

Mustafa Sandal'ın, eşi Melis Sandal'ın fonlardan 11 milyarlık çıkış yapmasının ardından Dubai'de oturum izni aldığı ortaya çıkmıştı. Konu hakkında açıklama yapan Sandal, eş durumundan oturum izni olduğunu söyledi.

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11 milyarlık fon vurgunu sonrası Dubai'de oturum izni! Mustafa Sandal'dan yeni açıklama
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Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL çektiği, sonra da Dubai'ye yerleştiği iddialarının ardından Mustafa Sandal'ın da Dubai'de oturum izni aldığı ortaya çıkmıştı.

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AÇIKLAMA YAPTI: EŞ DURUMUNDAN OTURUM İZNİM VAR

Sandal, ortaya çıkan yeni gelişmenin ardından açıklama yaptı. Oturum alındığını yalanmayan Sandal, eşinin oğlunun Dubai'de okuduğunu; kendisinin de eş durumundan Dubai'de oturum izni olduğunu söyledi.

"Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var."

11 milyarlık fon vurgunu sonrası Dubai'de oturum izni! Mustafa Sandal'dan yeni açıklama - Resim : 2

"MÜZİKTEN BAŞKA GELİRİM YOK"

Sandal, fon skandalında eşinin adının geçmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada müzik dışında bir geliri olmadığını söylemişti. Dubai'deki oturum izni haberinin ardından yeni bir açıklama yapan Sandal, bu açıklamasında da müzik sektörü dışında bir geliri olmadığını yineledi.

11 milyarlık fon vurgunu sonrası Dubai'de oturum izni! Mustafa Sandal'dan yeni açıklama - Resim : 3

Sandal'ın açıklaması şu şekilde:

"Eşim Melis ve babası Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirilmesi haksızdır, kötü niyetlidir.

Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur.

Dubai meselesi; Melis'in oğlu Dubai'de okuyor, dolayısıyla eş durumundan orada Dubai'de Golden Visa - oturum iznim var.

Benim geçen sene İngiltere'de Global Yetenek Vizesi aldığımı da tüm Türkiye zaten biliyor.

Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır."

DUBAİ POLİSİ TARAFINDAN HAVALİMANI'NDA BEKLETİLDİ

Mustafa Sandal’ın Dubai’den oturum izni aldığı gelişmesini duyuran Günaydın Gazetesi yazarı Ömer Karahan, geçtiğimiz günlerde Sandal'ın bir konser için yurt dışına çıkmak isterken Dubai Havalimanı’nda polis tarafından durdurulduğunu da açıklamıştı.

İşlemlerin tamamlanması için iki gün Dubai’de kalan Sandal’ın, ardından özel jet kiralayarak yurt dışındaki konserine yetiştiği belirtilmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fon Skandalı Dubai Mustafa Sandal
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