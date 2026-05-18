11 ilde FETÖ operasyonu: 7’si aktif kamu görevlisi 24 kişi gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "kamu mahrem yapılanmasına" yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında operasyon talimatı verdi. 18 Mayıs'tan tarihinden itibaren başlatılan operasyon, Ankara merkezli toplam 11 ili kapsıyor.

HALEN GÖREVDE OLAN PERSONELLER TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hakkında gözaltı kararı verilen 24 şüphelinin 7’si halen aktif kamu görevinde bulunuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordineli çalışmasıyla belirlenen isimlerin, örgütün kamu içerisindeki gizli yapılanmasında yer aldıkları iddia ediliyor.

DOSYADAKİ DELİLLER: BYLOCK VE ANKESÖRLÜ HATLAR

Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik ulaşılan bulgular savcılık açıklamasında şu verilerle sıralandı:

- Örgütün gizli haberleşme aracı olan Bylock yazışma programını kullanmak,

- Örgütsel eylemlere ilişkin haklarında bulunan etkin pişmanlık beyanları,

- Ankesörlü veya sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları,

- Mahrem sorumlu ve operasyonel hatlarla kurulan irtibatlar.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Milli İstihbarat Teşkilatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen ve/veya örgütsel eylemlerine ilişkin haklarında etkin pişmanlık beyanları, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık/tekil şekilde aranma kayıtları ve mahrem sorumlu/operasyonel hat irtibatı bulunan 7’si aktif kamu görevinde olan toplam 24 şüphelinin Ankara merkezli 11 ilde, 18.05.2026 tarihinden itibaren yapılacak eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınmaları kararı verilmiştir."

11 İLDE YAKALAMA İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 şüphelinin yakalanması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi için 11 ilde eş zamanlı işlemlere devam ediyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.