10 yaşındaki Muhammet Umut nehirde boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren 10 yaşındaki Muhammed Umut Kızılkaya hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Tanışık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalan Muhammed Umut Kızılkaya serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi. Bir süre sonra çocuğun suda gözden kaybolduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar nehre girerek arama çalışması yaptı.

SUDAN ÇIKARILDIĞINDA BİLİNCİNİ YİTİRMİŞTİ

Yurttaşlar tarafından sudan çıkarılan Kızılkaya'nın bilincinin kapalı olduğu belirlendi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde sağlık ekipleri, 10 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Muhammet Umut Kızılkaya'nın cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muhammet Umut Kızılkaya'dan geriye kış günü ayağında terlikle kardan adamı yanında çektiği o fotoğrafı kaldı.

(DHA)