10 metrelik istinat duvarı çöktü! Taşlar evin üzerine devrildi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki bir istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesi sonucu kopan taş ve toprak parçaları aşağıda bulunan bir evin üzerine devrildi.

Ekipler yolu trafiğe kapattı. Bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

AŞIRI YAĞIŞ İSTİNAT DUVARINI DEVİRDİ

Olay, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Şehit Kemal Ergen Caddesi'nde meydana geldi. Kentte etkisini gösteren sağanak yağış, cadde üzerinde yer alan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarının çökmesine yol açtı.

TAŞ VE TOPRAK YIĞINLARI EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Duvarın büyük bir gürültüyle yıkılmasıyla birlikte tonlarca ağırlıktaki taş ve toprak parçaları çevreye saçıldı. İstinat duvarından kopan bu parçalar, alt tarafta bulunan bir evin bir bölümüne ve çevredeki alana isabet ederek hasara neden oldu.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında duvarın çöktüğü yol ekipler tarafından trafiğe kapatıldı.

Belediye ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor. (DHA)