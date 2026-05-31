Beton duvara çarparak durabildi: Batman'da kontrolden çıkan araçta 5 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Batman merkeze bağlı Bıçakçı köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulan araç, önce yol kenarında bulunan yön tabelasına, ardından da yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi.

KAZADA 5 YURTTAŞ YARALANDI

Sert çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 5 yurttaş yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarda bulunması üzerine, yetkililer olay yerine vakit kaybetmeksizin itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerini sevk etti.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de araçtaki yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından, yaralanan 5 yurttaş ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.