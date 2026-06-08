Veterinerlerden Uyarı, Evcil Hayvanlarda Kene Tehlikesi: Lyme Hastalığı (Borreliosis) ve Tedavisi

Lyme hastalığı (borreliosis), Borrelia burgdorferi adlı bakterinin neden olduğu ve özellikle enfekte kenelerin kan emmesi yoluyla hayvanlara ve insanlara bulaşan zoonoz bir hastalıktır. Parklar, ormanlık alanlar ve yüksek otlu kırsal bölgelerde yapılan doğa yürüyüşleri sonrasında fark edilmeden bulaşma riski oldukça yüksektir.

Özellikle dış mekan aktiviteleri sonrasında kedi ( daha nadir görülür ) ve köpeklerin; kulak içi, kulak arkası, parmak araları, koltuk altları ve karın altı gibi sıcak ve nemli bölgelerinin detaylıca kontrol edilmesi enfeksiyon riskini minimize etmenin ilk kuralıdır.

Kedi ve Köpeklerde Lyme Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Lyme hastalığı, kuluçka süresinin uzunluğu nedeniyle birçok hayvanda ilk etapta belirti vermeden sinsi bir şekilde ilerleyebilir. Ancak enfeksiyon vücuda yayıldıkça aşağıdaki klinik bulgular ortaya çıkabilir:

● Topallık: Genellikle bacaklar arasında yer değiştiren şiddetli eklem ağrıları.

● Ateş ve Halsizlik: Enerji düşüklüğü, sürekli yatma isteği ve yüksek vücut ısısı.

● İştah Kaybı: Mamaya karşı ilgisizlik ve kilo kaybı.

● Lenfadenopati: Lenf düğümlerinde fark edilebilir büyüme.

● Böbrek Tutulumu: Hastalığın ileri evrelerinde ölümcül olabilen "Lyme nefriti".

Belirtilerin zaman zaman şiddetlenip bazen tamamen kaybolması, hastalığın evde fark edilmesini zorlaştıran en büyük faktördür.

Kene Isırması Durumunda Yapılması Gerekenler ve İlk Müdahale

Evcil dostunuzun üzerinde kene fark ettiğinizde panik yapmamak kritik önem taşır. Keneyi evde yanlış tekniklerle (sıkmak, koparmak, üzerine alkol veya yağ dökmek) çıkarmaya çalışmak, bakteriyi hayvanın kanına daha hızlı vermesine (enfeksiyon riskinin artmasına) neden olur.

En güvenli tıbbi yaklaşım, vakit kaybetmeden donanımlı bir veteriner kliniğine başvurmaktır.

Zoonoz Tehlikesi: Lyme Hastalığı İnsanlara Bulaşır mı?

Evet, Lyme hastalığı insanlara da bulaşabilen bir zoonozdur. Ancak bu bulaşma enfekte bir köpekten veya kediden insana doğrudan temasla gerçekleşmez. Bulaşma, bakteriyi taşıyan kenenin insanı ısırmasıyla oluşur. İnsanlarda tipik olarak ciltte "halka şeklinde kızarıklık" (Erythema migrans), şiddetli kas-eklem ağrıları ve ateş görülür. Tedavi edilmediğinde nörolojik ve kardiyolojik sorunlara yol açabilir.

Lyme Hastalığında Tanı, Erken Teşhis ve Veteriner Tedavisi

Lyme hastalığının klinik tedavisinde başarı oranını belirleyen yegane faktör erken teşhistir.

Hastalığın tanısı, modern kliniklerde uygulanan hızlı antikor testleri ve gerekli durumlarda PCR gibi ileri laboratuvar yöntemleri ile yüksek doğrulukla konulabilmektedir. Bu süreçte hem periyodik dış parazit uygulamalarını aksatmamak hem de şüpheli durumlarda Veteriner Hekim desteği almak şarttır.

Özellikle ormanlık ve parklık alanların yoğun olduğu İstanbul'un Kartal gibi yeşil dokusu zengin ilçelerinde, doğa yürüyüşleri sonrası kene kontrolü hayati önem taşır. Kene şüphesi veya hastalık belirtileri gözlemlediğinizde vakit kaybetmeden tam teşekküllü bir merkeze başvurmanız önemlidir. İstanbul Kartal'da 7/24 hizmet veren bir veteriner kliniği arıyorsanız Vet34 Veteriner Kliniğine başvurarak dostunuzun sağlığını güvence altına alabilirsiniz.

Patili dostlarınıza duyduğunuz büyük sevgiyi, koruyucu hekimlik ve erken teşhisin gücüyle uzun ve sağlıklı bir ömre dönüştürün.