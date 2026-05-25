Yusuf Şimşek depremi: Yeni takımı belli oluyor
İzmir ekibi Altınordu'nun TFF 2. Lig'de tutunmasını sağlayan teknik direktör Yusuf Şimşek, kulübü karıştırdı. Şimşek'in sözleşmesini uzatmayacağı belirtilirken, yeni takımının da belli olmak üzere olduğu ileri sürüldü.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşmesine kesin gözüyle bakılan İzmir temsilcisi Altınordu, sezonun 3. teknik direktörü olarak Yusuf Şimşek'i göreve getirdi.
Şimşek'in gelmesiyle çıkışa geçen Altınordu, son haftalarda aldığı puanlarla ligde kalmayı başardı.
Altınordu camiası yeni sezona da Yusuf Şimşek'le girmek isterken, gelen haber ortalığı karıştırdı. Yusuf Şimşek'in sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği ileri sürüldü.
YENİ ROTASI BELLİ OLUYOR
Yusuf Şimşek'in adının Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Antalyaspor'la geçtiği belirtildi. Şimşem, Antalyaspor'u 2014-2015 sezonunda TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkarmıştı.
Sezonun bitmesinin ardından memleketi de olan Antalya'ya giden Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da iddiaları güçlendirdi. Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hep beraber şampiyon yaptık, yine yaparız."