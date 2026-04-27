Sezon bitmeden Yusuf Şimşek'e teşekkür ettiler

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda yakaladığı çıkışla kümede kalmayı başaran Altınordu'nun hedefe ulaşmasında önemli rol oynayan Teknik Direktör Yusuf Şimşek, sanal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

Zor bir dönemde göreve geldiklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Bu büyük camiada, ilk günden itibaren yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ederiz. Başta Sayın Başkanımız Mehmet Seyit Özkan'a güveni, desteği ve duruşuyla bu sürecin en önemli yapı taşlarından biri olduğu için... Barış Bey'e, Semih Bey'e ve Ozan Bey'e her an hissettirdiğiniz destek ve katkılarınız için...

Sahada mücadeleyi büyüten teknik ekibimize ve karakteriyle, inancıyla son ana kadar vazgeçmeyen oyuncularımıza... Ve çoğu zaman görünmeyen ama her gün bu yapıyı ayakta tutan tesis çalışanlarımıza...

"HER KOŞULDA TAKIMIN ARKASINDA"

Her koşulda takımının arkasında duran, iyi günde de zor günde de desteğini esirgemeyen büyük Altınordu taraftarına... Bu camiada görev almaktan ve takımın ligde kalma mücadelesine katkı sağlayarak bu sürecin bir parçası olmaktan büyük bir onur duyduk. Altınordu Futbol Kulübü'nün çok daha iyi yerlere layık olduğuna ve bunun gerçekleşeceğine olan inancımız tam. Bu hikâyede herkesin emeği var. Birlikte inandık, birlikte mücadele ettik ve birlikte başardık. Teşekkürler Altınordu" dedi.