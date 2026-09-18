Yusuf Dikeç'in yeni işi belli oldu: İmzalar atıldı

2024 Paris Olimpiyatları'nda kazandığı gümüş madalya ve final maçındaki rahat tavırlarıyla dünyada bir ikon haline gelen Yusuf Dikeç'in yeni mesleği belli oldu.

AR-GE DANIŞMANI OLDU

Yusuf Dikeç, yerli silah üreticisi Derya Arms ile stratejik bir ortaklığa imza atarak AR-GE danışmanlığı rolünü üstlendi.

Milli atıcı, yerli mühendislikle geliştirilecek yeni nesil yarışma ve savunma silahlarının tasarım süreçlerinde aktif rol oynayarak deneme ve geri bildirimlerde bulunacak.

"EDİNMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİ VE TECRÜBELERİ AKTARACAĞIM"

Yusuf Dikeç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bilgi insanla mezara gidecek, ama bunun yerine edindiğimiz tecrübeleri Derya Arms ile birleştirmeye karar verdik. Elimden geldiğince edinmiş olduğum bilgileri, tecrübeleri Derya Arms'ın mühendislerine, AR-GE'sine aktaracağım. Onlar da dünyada bu alanda üretim yapan dört firmadan bir yenisi olarak, beşinci olarak, Türkiye'den doğacaktır. İşbirliğimiz, bu amaçla ve bu doğrultuda başladı" demişti.