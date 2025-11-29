Yok artık Caner Erkin: Yine kırmızı kart gördü

1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

Ümraniyespor, 13. dakikada Barış Ekincier'in penaltı golüyle öne geçerken, 83. dakikada Zwolinski maça dengeyi getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

CANER ERKİN YİNE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sakaryaspor forması giyen tecrübeli futbolcu Caner Erkin, mücadelenin 52. dakikasında kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

EN ÇOK KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ SEZON

Bu sezon Sakaryaspor ile 8 maça çıkan Caner Erkin, 3 kez kırmızı kart gördü.

37 yaşındaki futbolcu, gördüğü kart sonrası henüz sezon başında kariyerinin en çok kırmızı kart gördüğü sezonuna imza attı.

SKORDAN ÇOK KART GÖRDÜ

Bu sezon ilk kırmızı kartını küfürden, ikincisini takım arkadaşına tokattan gören Caner Erkin, üçüncü kartını da küfürden gördü.

8 maçta 2 asist yapan tecrübeli sol bek, 2 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü.

Takım arkadaşıyla kavga etmesi nedeniyle kadro dışı bırakılan ve yeniden takıma dönen Caner Erkin, toplam 8 maçı da kırmızı kart cezasından dolayı kaçırdı.