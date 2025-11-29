Yok artık Caner Erkin: Yine kırmızı kart gördü

Yok artık Caner Erkin: Yine kırmızı kart gördü
Yayınlanma:
1. Lig'de Sakaryaspor'un Ümraniyespor ile oynadığı maçta Caner Erkin, kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon 3. kırmızı kartını gördü.

1. Lig'in 15. haftasında Sakaryaspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

Ümraniyespor, 13. dakikada Barış Ekincier'in penaltı golüyle öne geçerken, 83. dakikada Zwolinski maça dengeyi getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

CANER ERKİN YİNE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sakaryaspor forması giyen tecrübeli futbolcu Caner Erkin, mücadelenin 52. dakikasında kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attıSüper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı

EN ÇOK KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ SEZON

Bu sezon Sakaryaspor ile 8 maça çıkan Caner Erkin, 3 kez kırmızı kart gördü.

37 yaşındaki futbolcu, gördüğü kart sonrası henüz sezon başında kariyerinin en çok kırmızı kart gördüğü sezonuna imza attı.

SKORDAN ÇOK KART GÖRDÜ

Bu sezon ilk kırmızı kartını küfürden, ikincisini takım arkadaşına tokattan gören Caner Erkin, üçüncü kartını da küfürden gördü.

8 maçta 2 asist yapan tecrübeli sol bek, 2 sarı kart ve 3 kırmızı kart gördü.

Takım arkadaşıyla kavga etmesi nedeniyle kadro dışı bırakılan ve yeniden takıma dönen Caner Erkin, toplam 8 maçı da kırmızı kart cezasından dolayı kaçırdı.

Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Spor
Kenan Yıldız Juventus taraftarını çıldırttı
Kenan Yıldız Juventus taraftarını çıldırttı
Trabzonspor geri düştüğü maçı kazandı
Trabzonspor geri düştüğü maçı kazandı