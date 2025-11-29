Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı

Süper Lig'de ilginç gol: Futbolcular kavga ederken gol attı
Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Gaziantep FK-Eyüpspor maçında ilginç bir gol atıldı.

Gaziantep FK ve Eyüpspor, Süper Lig'in 14. haftasında karşı karşıya geldi.

EYÜPSPOR DEPLASMANDA GALİP

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 2-1 kazandı.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Umut Bozok ve 88. dakikada Halil Akbunar attı.

Gaziantep FK'nın tek golü, 90+6'da Emmanuel Boateng'den geldi.

BOATENG'İN GOLÜ GÜNDEM OLDU

Gaziantep FK'lı futbolcu Camara, maçın son dakikalarında Eyüpspor ceza sahası içinde yerde kaldı.

Eyüpsporlu Robin Yalçın ve Talhan Unvan, Camara ile tartışmaya başladı.

Eyüpspor'un file bekçisi Marcos Felipe de kavgayı ayırmak için kalesini terk etti.

O sırada Gaziantep FK hücumunda Boateng topu boş ağlara gönderdi ve hakem Ömer Tolga Güldibi, golü verdi.

Boateng'in attığı bu gol, sosyal medyada gündem oldu ve tartışmaları beraberinde getirdi.

Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Burak Yılmaz: Dünyanın neresine gidersen git penaltı
Derbinin kazananı Fenerbahçe: Beşiktaş'a fark attı
