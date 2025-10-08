Yaralı İzmir derbisi Atatürk Stadı'nda

Yaralı İzmir derbisi Atatürk Stadı'nda
Yayınlanma:
İki İzmir ekibi TFF 3. Lig'de pazar günü karşı karşıya gelecek. Karşıyaka'da Onur İnan'ın durumu belli olurken İzmir Çoruhlu FK'da da teknik direktör Engin Dursun'la yollar resmen ayrıldı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta zirve ortağı olan Karşıyaka, pazar günü Atatürk Stadı'nda İzmir Çoruhlu FK'yla oynanacak maçta genç yıldız adayı Onur İnan'dan yine yararlanamayacak.

Ligde son olarak Eskişehir Anadolu'yla golsüz berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Kaf-Kaf'ta ter idmanında sakatlanıp kadrodan çıkarılan Onur forma giyemedi.

İLK KEZ SKOR ÜRETEMEDİ

Bu sezon ilk kez 20 yaşındaki genç orta sahası olmadan sahaya çıkan yeşil-kırmızılı ekip ilk defa skor üretemedi.

Engin Dursun 5 maç dayanabildiEngin Dursun 5 maç dayanabildi

Onur İnan'ın MR'ının çekileceği ve son durumunun belli olacağı bildirildi. Ağrılarının devam ettiği öğrenilen, antrenmana çıkamayan Onur'un İzmir Çoruhlu FK önünde forma giyemeyeceği açıklandı. Onur İnan'ın ne kadar sahalardan uzak kalacağı MR sonrası netlik kazanacak. Ligde ilk hafta Afyonspor ağlarını sarsarak skora eşitlik getiren Onur, ikinci haftada Kütahyaspor'a attığı müthiş frikik golüyle takımını galibiyete taşımıştı.

İKİ EKİP DE YARALI

İzmir Çoruhlu KF'da da teknik direktör Engin Dursun'la yollar ayrıldı. Çoruhlu zorlu derbiye hocasız çıkacak. İki İzmir ekibi de derbide yaralarını saramaya çalışacak.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

