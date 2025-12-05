Fenerbahçe hükmen kazanacak mı: 20-0 önerisi

Fenerbahçe hükmen kazanacak mı: 20-0 önerisi
Yayınlanma:
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, ertelenen Olympiakos - Fenerbahçe maçında Sarı - Lacivertlilerin hükmen galip ilan edilmesi gerektiğini söyledi ve "Sonuç 20-0 hükmen galibiyet olmalı" dedi.

Avrupa Ligi’nde büyük yankı uyandıran Olympiakos - Fenerbahçe Beko karşılaşması, Atina’daki yoğun yağış nedeniyle Barış ve Dostluk Salonu’nda yaşanan su sızıntıları yüzünden ertelendi.

olimpiakos1.jpg
Ancak Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, bu durumun kurallar gereği Fenerbahçe lehine hükmen galibiyetle sonuçlanması gerektiğini savunarak tartışmaları alevlendirdi.

2024/11/08/hbfb.jpg

"20-0 OLMALI"

Giannakopoulos, Instagram hesabından yaptığı açıklamada salon koşullarının uygunsuz olduğunu vurguladı. “Kurallar açık. Eğer bir takım gerekli yatırımı yapmadıysa, sonuç 20-0 hükmen galibiyet olmalı” ifadelerini kullandı.

olimpiakos.jpg

"BUNLAR AŞIRI HAVA KOŞULLARI DEĞİL"

Başkan, bu tür durumların daha önce de yaşandığını hatırlatarak, “Bunlar aşırı hava koşulları değil. Belgelerle bahaneler üretmek yerine yönetmelik uygulanmalı” dedi.

EUROLEAGUE PUAN DURUMU:

puan.png

Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanması planlanan 14. hafta mücadelesi, güvenlik endişeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Avrupa Ligi yönetiminin vereceği karar merakla bekleniyor.

