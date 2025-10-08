Engin Dursun 5 maç dayanabildi

TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü, deplasmanda Tire 2021 FK karşısında aldığı ağır yenilginin ardından teknik heyetle yollarını ayırdı.

5-0’lık mağlubiyetin ardından kulüp yönetimi, sezon başında göreve getirilen teknik direktör Engin Dursun ve ekibini görevden aldı.

AHMET ÇORUHLU İLE VEDALAŞTI

Kulüp Başkanı Ahmet Çoruhlu, teknik direktör Engin Dursun’un yanı sıra yardımcıları Emre Gürsoy, Ahmet Akter ve Enes Tufan Şentürk ile de vedalaştı. Bu karar, takımın ligdeki performansına yönelik artan eleştirilerin ardından geldi.

Engin Dursun böyle veda etti

KULÜPTEN VEDA MESAJI

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Sezon başı anlaştığımız Teknik Direktörümüz Engin Dursun ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Engin Dursun ve ekibine yaptığı özverili çalışmalar ve katkıları için teşekkür eder, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz" denildi.

5 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

İzmir Çoruhlu FK, geride kalan 5 haftada yalnızca 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde edebildi. 3 mağlubiyetle birlikte toplamda 4 puan toplayan ekip, düşme hattının sadece 2 puan üzerinde yer alıyor. Bu tablo, yönetimin teknik değişiklik kararında etkili oldu.

İZMİR DERBİSİ ÖNCESİ AYRILIK

Takım, teknik heyet değişikliğiyle birlikte pazar günü oynanacak kritik İzmir derbisine hazırlanıyor. Karşıyaka’yı konuk edecek olan Çoruhlu FK, yeni teknik kadrosuyla moral arayacak.