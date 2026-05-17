Xabi Alonso 4 yıllık imzayı attı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'nun getirildiğini duyurdu.

4 YILLIK İMZAYI ATTI

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada İspanyol teknik adamın, 4 yıllık sözleşme imza atacağı ifade edildi. Xabi Alonso yeni görevine 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak.

"MUAZZAM BİR POTANSİYEL VAR"

İmza töreninde konuşan Xabi Alonso, "Chelsea, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri ve bu büyük kulübün menajeri olmak beni son derece gururlandırıyor. Kulüp yönetimi ve sportif yönetimle yaptığım görüşmelerden aynı hedefi paylaştığımız açıkça anlaşıldı. En üst seviyede sürekli olarak rekabet edebilecek ve kupalar için mücadele edebilecek bir takım kurmak istiyoruz. Kadroda büyük yetenekler ve bu futbol kulübünde muazzam bir potansiyel var ve bunu yönetmek benim için büyük bir onur olacak. Şimdi odak noktamız çok çalışmak, doğru kültürü oluşturmak ve kupalar kazanmak" sözlerini sarf etti.