Wings Cup'tan EA Sports FC turnuvası

Red Bull Wings Cup, özel tasarım kutu ve turnuva olmak üzere iki farklı etkinlik ayağıyla EA Sports FC heyecanını yeşil sahalara taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, raflarda yerini alan özel kutular tüketicilere oyun içi içerikler kazandırırken, turnuva serisi bugün Gaming İstanbul'da başlayıp Türkiye Finali ile tamamlanacak.

Red Bull Wings Cup özel kutularının üzerindeki QR kodunu okutan tüketiciler, EA Sports FC içinde kullanılabilecek özel oyun içi içeriklere sahip olabilecek.

LANSMANDAN ÖNCE DENEYİMLEYECEKLER

Red Bull Wings Cup'ın turnuva ayağı, bugün Gaming İstanbul'da başlayacak. Oyunseverler, 25 Eylül'de dünya genelinde piyasaya çıkacak EA Sports FC 27'yi lansmandan bir hafta önce Gaming İstanbul'da deneyimleme fırsatı yakalayacak.

WİLD CARD'I KAZANAN DOĞRUDAN TÜRKİYE FİNALİNE KATILACAK

Gaming İstanbul kapsamında düzenlenecek Wild Card turnuvasının kazananı, Red Bull Wings Cup Türkiye Finali'ne doğrudan katılma hakkı elde edecek. Gaming İstanbul'un yanı sıra Papara ve FutHouse'ta da iki ayrı Wild Card turnuvası düzenlenecek.

Red Bull Wings Cup, Üniversite Ligi, Open League ve Wild Card turnuvalarından oluşacak. Üniversite Ligi'nden 7, Open League'den 6 ve Wild Card turnuvalarından 3 oyuncu olmak üzere toplam 16 finalist belirlenecek.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU İÇİN MÜCADELE EDECEKLER

Finalistler, Red Bull Wings Cup Türkiye Finali'nde Türkiye şampiyonluğu için mücadele edecek.

Red Bull Wings Cup, Samsung, itopya ve Gladsos'un desteğiyle oyunseverleri Türkiye genelinde düzenlenecek turnuvalarda bir araya getirecek.

Turnuvalar ve etkinlik programına ilişkin ayrıntılı bilgiye şirketin internet sitesinden ulaşılabilecek.