Volkan Demirel'den flaş karar: 5 hafta dayanabildi

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde gerçekleşen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi.

KAYA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ: BAŞKAN DEĞİŞTİ

Görüşmeler sırasında yaşanan gerginlikler ve salondaki kısa süreli arbede sonrasında mevcut başkan Mehmet Kaya adaylıktan çekildi.

Hem Mehmet Kaya’nın hem de Çağrı Çetin’in yarıştan ayrılmasıyla birlikte, son anda adaylığını açıklayan Arda Çakmak seçimden galip çıkarak Gençlerbirliği’nin yeni başkanı seçildi.

VOLKAN DEMİREL'DEN FLAŞ KARAR

Teknik direktör Volkan Demirel de Başkan Mehmet Kaya’nın adaylıktan çekilmesinin ardından istifa etme kararı aldı.

Tecrübeli çalıştırıcının, Süper Lig’de oynanacak Karagümrük karşılaşmasının ardından görevini bırakacağı öğrenildi.

DEMİREL REST ÇEKTİ

Volkan Demirel'in "Mehmet Kaya varsa ben de varım. Mehmet Kaya yoksa yokum" sözleriyle rest çektiği öne sürüldü.

Volkan Demirel'in istifa edeceğini açıklamasından sonra futbolcular da kazan kaldırdığı aktarıldı.

5 HAFTA DAYANABİLDİ

28 Ekim'de Gençlerbirliği'ne imza atan Volkan Demirel'in Gençlerbirliği macerası sonra ermek üzere.

Takımın başında 5 maça çıkan Volkan Demirel, 2 galibiyet alırken 3 yenilgi yaşadı.