Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: 1 ay yok
Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı.
Mücadele, 1-1 eşitlikle tamamlandı ve sarı-lacivertliler liderlik yarışında önemli bir kayıp yaşadı.
NELSON SEMEDO SAKATLANDI
Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Nelson Semedo, mücadelenin 20. dakikasında sakatlanarak yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Sarı-lacivertliler, Nelson Semedo'nun son durumunu açıkladı.
Fenerbahçe, oyuncunun sağ arka adelesinde kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
Sağlık durumu bilgilendirme Futbol A Takımımızın oyuncularından Nelson Semedo’nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan değerlendirme neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
1 AY YOK!
Nelson Semedo, 1 ay sahalardan uzak kalacak.