Volkan Demirel Galatasaray'ı yaktı da gitti

Fenerbahçe'nin eski kalecisi, teknik direktkör Volkan Demirel, kısa bir süre Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı.

29 Ekim 2025'te Gençlerbirliği ile anlaşan Volkan Demirel, takımın başında sadece 6 maça çıktı. Başkent temsilcisi bu maçların 3'ünü kazanırken, 3'ünde yenildi.

Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'in yerine gelen isim belli oldu

Demirel, Gençlerbirliği kongresinde başkan Mehmet Kaya'nın yerine Arda Çakmak seçilince yeni yönetimin önünü açma gerekçesiyle istifa etti.

GALATASARAY'IN PLANINI BOZDU

Volkan Demirel'in Gençlerbirliği'nde görev yaparken Galatasaray'ın planını bozdu.

Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncusu Yusuf Demir'i elinden çıkarmak istiyordu.

Haber sarı kırmızının Arda Bozkurt'a dayandırdığı haberine göre Yusuf Demir Gençlerbirliği'ne önerildi. Hatta bedelsiz gönderilecekti. Böylece Galatasaray'ın kadrosuna yer açılacaktı.

Ancak bu transferi o sırada görevde olan Volkan Demirel'in veto ettiği belirtildi.

Volkan Demirel'in istifasından sonra Gençlerbirliği'ne yeni gelen yönetimin de bu yönde bir adımının olmadığı bildirildi.