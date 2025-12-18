Volkan Demirel Galatasaray'ı yaktı da gitti

Yayınlanma:
Gençlerbirliği'ndeki görevinden ayrılan teknik direktör Volkan Demirel'in istifa etmeden önce Galatasaray'ın planına engel olduğu ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin eski kalecisi, teknik direktkör Volkan Demirel, kısa bir süre Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı.

29 Ekim 2025'te Gençlerbirliği ile anlaşan Volkan Demirel, takımın başında sadece 6 maça çıktı. Başkent temsilcisi bu maçların 3'ünü kazanırken, 3'ünde yenildi.

Demirel, Gençlerbirliği kongresinde başkan Mehmet Kaya'nın yerine Arda Çakmak seçilince yeni yönetimin önünü açma gerekçesiyle istifa etti.

GALATASARAY'IN PLANINI BOZDU

Volkan Demirel'in Gençlerbirliği'nde görev yaparken Galatasaray'ın planını bozdu.

Galatasaray, 22 yaşındaki oyuncusu Yusuf Demir'i elinden çıkarmak istiyordu.

2024/11/07/hbgs.jpgHaber sarı kırmızının Arda Bozkurt'a dayandırdığı haberine göre Yusuf Demir Gençlerbirliği'ne önerildi. Hatta bedelsiz gönderilecekti. Böylece Galatasaray'ın kadrosuna yer açılacaktı.

Ancak bu transferi o sırada görevde olan Volkan Demirel'in veto ettiği belirtildi.

Volkan Demirel'in istifasından sonra Gençlerbirliği'ne yeni gelen yönetimin de bu yönde bir adımının olmadığı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

