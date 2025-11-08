Victor Osimhen'in sözleriyle alay etti: Kritik maç öncesi ortalık karıştı

26 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde Nijerya sahasında Gabon ile karşı karşıya gelecek. 3 Kasım Perşembe akşamı TSİ 19:00'da oynanacak olan mücadele öncesi ortam kızıştı.

Nijerya’yı 2026 Dünya Kupası’na taşımak için elinden geleni yapacağını söyleyen Victor Osimhen’e cevap Gabon teknik direktörü Thierry Mouyuma'dan geldi.

“AFRİKA ULUSLAR KUPASI’NDA DA SÖYLEDİ”

Mouyama açıklamasında "Son Afrika Uluslar Kupası'nda da kupayı Nijerya'ya getirmek için her şeyi yapacağını söyledi ama maalesef Fildişi Sahili kazandı" sözlerini sarf etti.

Galatasaray'a Kocaelispor maçı öncesi 2 kötü haber

“BUNLAR HERKESİN İNANÇSIZCA KULLANDIĞI MOTİVASYON SÖZLERİ”

Victor Osimhen’in bu sözleri inançsızca söylediği belirten Mouyama, "Bunlar herkesin inançsızca kullandığı motivasyon sözleri. Bu sadece onun fikri” ifadelerini kullandı.