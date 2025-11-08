Victor Osimhen'in sözleriyle alay etti: Kritik maç öncesi ortalık karıştı

Victor Osimhen'in sözleriyle alay etti: Kritik maç öncesi ortalık karıştı
Yayınlanma:
Nijerya ile karşılaşacak olan Gabon'da teknik direktör Thierry Mouyuma, Victor Osimhen'i eleştirdi.

26 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off yarı finalinde Nijerya sahasında Gabon ile karşı karşıya gelecek. 3 Kasım Perşembe akşamı TSİ 19:00'da oynanacak olan mücadele öncesi ortam kızıştı.

Nijerya’yı 2026 Dünya Kupası’na taşımak için elinden geleni yapacağını söyleyen Victor Osimhen’e cevap Gabon teknik direktörü Thierry Mouyuma'dan geldi.

img-9253.jpg

“AFRİKA ULUSLAR KUPASI’NDA DA SÖYLEDİ”

Mouyama açıklamasında "Son Afrika Uluslar Kupası'nda da kupayı Nijerya'ya getirmek için her şeyi yapacağını söyledi ama maalesef Fildişi Sahili kazandı" sözlerini sarf etti.

Galatasaray'a Kocaelispor maçı öncesi 2 kötü haberGalatasaray'a Kocaelispor maçı öncesi 2 kötü haber

“BUNLAR HERKESİN İNANÇSIZCA KULLANDIĞI MOTİVASYON SÖZLERİ”

Victor Osimhen’in bu sözleri inançsızca söylediği belirten Mouyama, "Bunlar herkesin inançsızca kullandığı motivasyon sözleri. Bu sadece onun fikri” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Spor
Tedesco'nun En Nesyri kararı belli oldu
Tedesco'nun En Nesyri kararı belli oldu
Yunus Akgün'den ameliyat sonrası ilk açıklama
Yunus Akgün'den ameliyat sonrası ilk açıklama