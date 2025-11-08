Galatasaray'a Kocaelispor maçı öncesi 2 kötü haber

Galatasaray'a Kocaelispor maçı öncesi 2 kötü haber
Yayınlanma:
Kocaelispor'a konuk olacak Galatasaray'da iki isim sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak. 9 Kasım Pazar günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

2024/11/07/hbgs.jpg

İLKAY GÜNDOĞAN VE YUNUS AKGÜN FORMA GİYMEYECEK

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

g5n9ektxsaavutd-1.jpg

MUHTEMEL İLK 11’LER

Kocaelispor: A. Jovanovic, A. Dijksteel, Tarkan Serbest, H. Smolcic, Ahmet Sagat, D. Agyei, H. Keita, K. Linetty, Show, Can Keleş, J. Nonge

Galatasaray'ın Osimhen'i ne kadara göndereceğini açıkladıGalatasaray'ın Osimhen'i ne kadara göndereceğini açıkladı

Galatasaray: Uğurcan Çakır, R. Sallai, M. Lemina, Eren Elmalı, L. Torreira, Abdülkerim Bardakcı, G. Sara, L. Sane, Kaan Ayhan, V. Osimhen, Barış Alper Yılmaz

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

