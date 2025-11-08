Galatasaray'a Kocaelispor maçı öncesi 2 kötü haber
Kocaelispor'a konuk olacak Galatasaray'da iki isim sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak. 9 Kasım Pazar günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 17.00’de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.
İLKAY GÜNDOĞAN VE YUNUS AKGÜN FORMA GİYMEYECEK
Karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
MUHTEMEL İLK 11’LER
Kocaelispor: A. Jovanovic, A. Dijksteel, Tarkan Serbest, H. Smolcic, Ahmet Sagat, D. Agyei, H. Keita, K. Linetty, Show, Can Keleş, J. Nonge
Galatasaray: Uğurcan Çakır, R. Sallai, M. Lemina, Eren Elmalı, L. Torreira, Abdülkerim Bardakcı, G. Sara, L. Sane, Kaan Ayhan, V. Osimhen, Barış Alper Yılmaz
