Galatasaray'ın Osimhen'i ne kadara göndereceğini açıkladı

Galatasaray'da Victor Osimhen'in performansını öve öve bitiremeyen Emre Bol, oyuncunun bonservisi için konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Ajax’a konuk olan Galatasaray, Victor Osimhen’in hat-trick’iyle sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

“DÜNYANIN EN İYİ 2-3 GOLCÜSÜNDEN BİRİ”

Karşılaşmanın ardından Osimhen’in performansına övgüler dizen Emre Bol, "Osimhen'i geldiğinden beri konuşuyoruz. Bu hafta Okan Buruk'un basın toplantısını dinliyorum, hâlâ kendini rüyada filan zannediyor. 'Ya Osimhen bize nasıl geldi?' diyor adam. Galatasaray taraftarına sor, onlar da rüyada gibiler. Bu Osimhen dünyanın her yerinde top oynar. Dünyanın en iyi 2-3 golcüsünden biri” dedi.

“HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK BİR OYUNCU”

Osimhen’in son penaltıda topu Sane’ye vermek istemesini hatırlatan Emre Bol, "Mütevazı, takımını kendinden çok düşünen, zeki, çevik, ahlaklı bir adam. Şampiyonlar Ligi’nde hat-trick yapma şansı varken penaltıyı Sane’ye veriyor. Böyle bir adamı kolay bulamazsın. Hafızalardan silinmeyecek bir oyuncu. Böyle bir oyuncuyu izleme fırsatı verdikleri için Galatasaray yönetimine teşekkürler" ifadelerini kullandı.

“150 MİLYON EUROYA SATAR”

Osimhen’in bonservisi için ise Emre Bol, "Galatasaray, Osimhen'i 150 milyon euroya satar. İhtiyacı olan çok kulüp var. Mesela Barcelona'nın inanılmaz ihtiyacı var. Eninde sonunda gelecekler ve Osimhen'i isteyecekler” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
