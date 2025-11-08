Galatasaray'ın yıldızı ameliyat oldu: Sağlık durumu açıklandı

Galatasaray'ın yıldızı ameliyat oldu: Sağlık durumu açıklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray'da Yunus Akgün, fıtık operasyonu geçirdi. Oyuncunun durumuna dair Galatasaray'dan açıklama geldi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Yunus Akgün ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren Yunus Akgün için sarı-kırmızılılar, sosyal medyadan açıklama yaptı.

2024/11/07/hbgs.jpg

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz.

g5n9ektxsaavutd.jpg

4-6 HAFTA ARASI YOK

Geçtiğimiz günlerde Yunus Akgün için bir açıklama yapan Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, "Ya hızlı bir şekilde ameliyat edip 4-6 haftalık bir periyodun sonunda tekrar dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tölare edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Onu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Bugün için performansını çok etkilediğinden bizimle beraber olmayacak. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz" demişti.

Bahisçi hakemi korner direğiyle dövmüşler: Görüntüler ortaya çıktıBahisçi hakemi korner direğiyle dövmüşler: Görüntüler ortaya çıktı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Spor
Galatasaray'ın Osimhen'i ne kadara göndereceğini açıkladı
Galatasaray'ın Osimhen'i ne kadara göndereceğini açıkladı
Kerem Aktürkoğlu bunu beklemiyordu: Tedesco'nun ne dediği ortaya çıktı
Kerem Aktürkoğlu bunu beklemiyordu: Tedesco'nun ne dediği ortaya çıktı
Sinan Engin Fenerbahçe Kayserispor maçının sonucunu açıkladı
Sinan Engin Fenerbahçe Kayserispor maçının sonucunu açıkladı