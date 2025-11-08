Galatasaray'ın yıldızı ameliyat oldu: Sağlık durumu açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Yunus Akgün ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren Yunus Akgün için sarı-kırmızılılar, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kıymetli futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de başarılı bir fıtık operasyonu geçirmiştir. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Metin Ertem tarafından başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz.

4-6 HAFTA ARASI YOK

Geçtiğimiz günlerde Yunus Akgün için bir açıklama yapan Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, "Ya hızlı bir şekilde ameliyat edip 4-6 haftalık bir periyodun sonunda tekrar dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tölare edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Onu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Bugün için performansını çok etkilediğinden bizimle beraber olmayacak. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz" demişti.

Bahisçi hakemi korner direğiyle dövmüşler: Görüntüler ortaya çıktı