Bahisçi hakemi korner direğiyle dövmüşler: Görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devam eden bahis soruşturması kapsamında 17 hakem, 1 Süper Lig kulübü başkanı, 1 futbol takımının eski sahibi ve eski dernek başkanı "görevi kötüye kullanma" ve "müsabaka sonucunu etkileme" suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan hakemlerden biri olduğu belirtilen Miraç Yıldırım hakkında sürpriz bir video yeniden gündem oldu.

KORNER DİREĞİYLE SALDIRMIŞLAR

2022 yılında Sürmenespor–1967 Değirmenderespor maçını yöneten yöneten Miraç Yıldırım’ın verdiği kararlar nedeniyle sahanın ortasında saldırıya uğramış.

Karşılaşmanın ardından korner direklerini söken 1967 Değirmenderespor yöneticileri, Miraç Yıldırım’a saldırdığı ortaya çıktı.

VERDİĞİ KIRMIZI KARTLAR OLAY OLMUŞTU

Trabzon 1’inci Amatör Lig B Grubu 10’uncu haftasında oynanan maçta Miraç Yıldırım, 1967 Değirmenderesporlu futbolculara kırmızı kart göstermiş ve Sürmenespor sahadan 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı.