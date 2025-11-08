Galatasaray Messi için teklifini yaptı: Kulübün cevabı belli oldu

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Victor Osimhen, Wilfried Singo ve Leroy Sane gibi isimlerle çitayı iyice yükselten Galatasaray son olarak bomba bir isme yöneldi.

MESSI İÇİN KİRALAMA TEKLİFİ

ABD'de düzenlenecek olan Dünya Kupası nedeniyle MLS'e 4 ay verilecek olmasını fırsat bilen sarı-kırmızılılar, Inter Miami forması giyen Lionel Messi’yi kiralamak için harekete geçti.

İspanyol basınından Dsports’un haberine göre Galatasaray yönetimi, Lionel Messi’yi 4 aylığına kiralamak için teklifte bulundu.

4 AY İÇİN 10 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların oyuncuya 4 aylık ücret için 10 milyon euro teklif ettiği konuşulurken ABD ekibinin cevabı ortaya çıktı.

Galatasaray'da dev anlaşma kapıda: Resmi açıklama geldi

TEKLİFİ REDDETTİLER

Haberde Inter Miami yönetiminin Galatasaray’ın yanı sıra Chelsea ve Benfica’dan gelen teklifleri de reddettiği ifade edildi.

38 MAÇTA 35 GOL VE 18 ASİST

Bu sezon Inter Miami formasıyla 38 maça çıkan Lionel Messi, 35 gol ve 18 asist kaydetmeyi başardı.