Galatasaray'da dev anlaşma kapıda: Resmi açıklama geldi

Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, NBA Avrupa projesinde yer alma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Galatasaray'da karar verildi: Tek değişiklik yapılacak

Natan, NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou'nun Ekim 2027’de başlayacak NBA Avrupa projesinde İstanbul’dan bir takımın da yer alacağını açıklamasını değerlendirdi.

"RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAĞIZ"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Natan, "NBA Avrupa projesi ile alakalı uzun zamandır üst düzeyde temaslarımız sürüyor. Yakın zamanda da resmi görüşmelere başlayacağız. Bu projede yer alma konusunda kararlıyız. Galatasaray, Türkiye'ye basketbolu getiren kulüp olarak, potansiyeli ve taraftarının gücüyle NBA Avrupa'ya değer katacaktır." diye konuştu.

Avrupa basınında çıkan haberlerde Galatasaray'ın NBA Avrupa için Türkiye'den en ciddi aday olarak yer aldığı kaydedildi.