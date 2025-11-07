Galatasaray'da karar verildi: Tek değişiklik yapılacak

Galatasaray'da karar verildi: Tek değişiklik yapılacak
Yayınlanma:
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kocaelispor maçı için tek bir değişikliğe gidecek.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak. 9 Kasım Pazar günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Karşılaşma öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk ilk 11 için kararını verdi.

690bca1ea42f462f797d918e.webp

BARIŞ ALPER YILMAZ İLK 11’E DÖNÜYOR

Ajax karşısında oynanan oyundan memnun kalan Okan Buruk’un sadece tek bir değişiklik yapacağı öğrenildi. TRT Spor’da yer alan habere göre Okan Buruk, sadece ileride Roland Sallai yerine Barış Alper Yılmaz’a şans verecek.

2024/11/07/hbgs.jpg

2 PENALTI KAZANDIRMIŞTI

Ajax maçında oyuna ikinci yarı dahil olan Barış Alper Yılmaz, kazanılan 2 penaltıda büyük pay sahibi olmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

