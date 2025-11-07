Dursun Özbek maç biter bitmez aradı: Galatasaray'da soyunma odası coştu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Amsterdam’da oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

OSIMHEN’DEN HAT-TRICK

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 59, 66 (P) ve 78. (P) dakikalarda Victor Osimhen kaydetti.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Bu galibiyetle birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 3. maçını kazanan sarı-kırmızılılar, 9 puana ulaşarak 9. sıraya yerleşti.

GALİBİYET PRİMİNİ 1 MİLYON EURO YAPTI

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda büyük bir sevinç yaşanırken bir müjde de başkan Dursun Özbek’ten geldi. Mücadeleyi İstanbul’dan takip eden Dursun Özbek, telefonla arayarak 700 bin euro olarak belirlenen galibiyet primini 1 milyon euroya çıkardığını duyurdu.

Ahmet Çakar Kocaelispor Galatasaray maçının sonucunu duyurdu

FUTBOLCULAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Dursun Özbek’in bu müjdesiyle beraber futbolcuların büyük bir sevinç yaşadığı kaydedildi.