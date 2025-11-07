Ahmet Çakar Kocaelispor Galatasaray maçının sonucunu duyurdu

Ahmet Çakar, Kocaelispor - Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. 9 Kasım Pazar günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 17.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

“KOCAELİSPOR KAYBETMEZ”

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, maç sonucuna dair tahminde bulundu. Çakar, konuşmasında “Kocaelispor kaybetmez” dedi.

KOCAELİSPOR YÜKSELİŞTE

Geride kalan 11 haftada 29 puan toplamayı başaran Galatasaray, liderliğini sürdürüyor. 11 puandaki Kocaelispor ise 13. sırada yer alıyor. Lige kötü bir başlangıç yapan yeşil-siyahlılar son 4 maçın 3’ünden galip gelerek iyi bir çıkış yakaladı.

Galatasaray beIN Sports'a savaş açtıGalatasaray beIN Sports'a savaş açtı

YUNUS AKGÜN VE İLKAY GÜNDOĞAN YOK

Sarı-kırmızılılarda, Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan’ın Kocaelispor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

