Victor Osimhen gelir gelmez görüştü: Okan Buruk'a ne istediğini açıkladı

Nijerya’nın Ruanda’ya karşı oynadığı milli maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda Victor Osimhen, özel uçakla İstanbul’a getirildi.

EYÜPSPOR MAÇINDA YOK

Yıldız golcünün ligde oynanacak olan Eyüpspor maçında oynaması beklenmezken UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Eintracht Frankfurt maçı için ise belirsizlik devam ediyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FORMA GİYMEK İSTİYOR

İstanbul’a gelir gelmez Okan Buruk ile bir görüşme yapan Victor Osimhen, Eintracht Frankfurt maçında forma giymek istediğini bildirdi.

GALATASARAY’DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Galatasaray’dan Victor Osimhen’in sakatlığına dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: