Victor Osimhen gelir gelmez görüştü: Okan Buruk'a ne istediğini açıkladı
Nijerya’nın Ruanda’ya karşı oynadığı milli maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda Victor Osimhen, özel uçakla İstanbul’a getirildi.
EYÜPSPOR MAÇINDA YOK
Yıldız golcünün ligde oynanacak olan Eyüpspor maçında oynaması beklenmezken UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Eintracht Frankfurt maçı için ise belirsizlik devam ediyor.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FORMA GİYMEK İSTİYOR
İstanbul’a gelir gelmez Okan Buruk ile bir görüşme yapan Victor Osimhen, Eintracht Frankfurt maçında forma giymek istediğini bildirdi.
GALATASARAY’DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Galatasaray’dan Victor Osimhen’in sakatlığına dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır.