Victor Osimhen gelir gelmez görüştü: Okan Buruk'a ne istediğini açıkladı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Sakatlığı nedeniyle Eyüpspor maçını kaçıracak olan Victor Osimhen, Okan Buruk ile görüştü. Nijeryalı golcü, Eintracht Frankfurt maçında oynamak istediğini bildirdi.

Nijerya’nın Ruanda’ya karşı oynadığı milli maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda Victor Osimhen, özel uçakla İstanbul’a getirildi.

EYÜPSPOR MAÇINDA YOK

Yıldız golcünün ligde oynanacak olan Eyüpspor maçında oynaması beklenmezken UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Eintracht Frankfurt maçı için ise belirsizlik devam ediyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE FORMA GİYMEK İSTİYOR

İstanbul’a gelir gelmez Okan Buruk ile bir görüşme yapan Victor Osimhen, Eintracht Frankfurt maçında forma giymek istediğini bildirdi.

Galatasaray'ın stadında bir ilkGalatasaray'ın stadında bir ilk

GALATASARAY’DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Galatasaray’dan Victor Osimhen’in sakatlığına dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Futbol A Takımı oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

