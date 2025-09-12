Galatasaray'ın stadında bir ilk

Galatasaray, 2024-2025 sezonunda iç saha performansının meyvelerini ekonomik anlamda da topladı. RAMS Park’ta oynanan maçların tamamını kapalı gişe oynayan sarı-kırmızılılar, 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplam 3 milyar 77 milyon TL stat geliri elde ederek kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

VIP SATIŞLARINDA PATLAMA YAŞANDI

Stat gelirindeki bu dev artışta, loca, VIP ve kombine satışlarındaki yüzde 24’lük yükseliş büyük rol oynadı. Taraftar ilgisinin zirveye çıktığı sezonda, Galatasaray yönetimi RAMS Park’ın kapasitesini 53 bin 978 kişiye çıkararak talebi karşılamaya çalıştı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için açıklama

DEVLER GELECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında Liverpool, Bodo/Glimt, Union Saint-Gilloise ve Atletico Madrid gibi güçlü rakipleri ağırlayacak olan Galatasaray, Avrupa gecelerinde de tribünleri doldurarak gelirini artırmayı sürdürecek.

Rams Park bu sezon Avrupa'nın dev takımlarını konuk edecek

Aslantepe, hem sportif başarı hem de finansal kazanç açısından kulübün en büyük kozu olmaya devam ediyor.

Galatasaray’ın bu ekonomik başarısı Sarı Kırmızılı ekibi transfer politikasında da rahatlattı.