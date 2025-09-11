Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için açıklama: Devam edip etmeyeceğini değerlendireceğiz

Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Barış Alper Yılmaz sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

“ONA SIRTIMIZI DÖNMEDİK”

Barış Alper Yılmaz’a güvenini dile getiren Nihat Kırmızı, "Bazı şeyler abartılıyor, olduğundan farklı gösteriliyor. Bazen başkaları maksatlı haberler çıkartarak, taraftarımızın kafasını karıştırıyor. Bunu yapanlar genel olarak rakip takım taraftarları. 'Yarın maç var, çık oyna' deseniz, Barış tek bacağıyla da olsa çıkar oynar. Barış hâlâ aynı noktada. Barış'la ilgili bir sorun yok. Biz hiçbir zaman Barış'ı dışlamadık, ona sırtımızı dönmedik" sözlerini sarf etti.

“YÖNETİM OLARAK DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Oyuncunun menajeri için de konuşan Nihat Kırmızı, "Barış, zamanı geldiğinde Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda yurt dışına transfer yapar. Barış Alper'in menajerlik yetkisi verdiği kişiyle çalışmaya devam edip etmeyeceğini yönetim olarak değerlendireceğiz. Barış'ın kendisi de bu durumu değerlendirecek. Bir sorun varsa bunu çözeriz" dedi.

