Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için açıklama: Devam edip etmeyeceğini değerlendireceğiz

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz için açıklama: Devam edip etmeyeceğini değerlendireceğiz
Yayınlanma:
Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Barış Alper Yılmaz'ın menajeri için daha sonra karar vereceklerini dile getirdi.

Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Barış Alper Yılmaz sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

“ONA SIRTIMIZI DÖNMEDİK”

Barış Alper Yılmaz’a güvenini dile getiren Nihat Kırmızı, "Bazı şeyler abartılıyor, olduğundan farklı gösteriliyor. Bazen başkaları maksatlı haberler çıkartarak, taraftarımızın kafasını karıştırıyor. Bunu yapanlar genel olarak rakip takım taraftarları. 'Yarın maç var, çık oyna' deseniz, Barış tek bacağıyla da olsa çıkar oynar. Barış hâlâ aynı noktada. Barış'la ilgili bir sorun yok. Biz hiçbir zaman Barış'ı dışlamadık, ona sırtımızı dönmedik" sözlerini sarf etti.

“YÖNETİM OLARAK DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Oyuncunun menajeri için de konuşan Nihat Kırmızı, "Barış, zamanı geldiğinde Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda yurt dışına transfer yapar. Barış Alper'in menajerlik yetkisi verdiği kişiyle çalışmaya devam edip etmeyeceğini yönetim olarak değerlendireceğiz. Barış'ın kendisi de bu durumu değerlendirecek. Bir sorun varsa bunu çözeriz" dedi.

Galatasaray'ın Rüya Takım'ı ortaya çıktı: Ligi kasıp kavuracak!Galatasaray'ın Rüya Takım'ı ortaya çıktı: Ligi kasıp kavuracak!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Dünyanın en pahalı iPhone'u bakın hangi ülkede satılıyormuş
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek: O özellik artık bütün kanallarda olacak
O özellik artık bütün kanallarda olacak
YouTube'daki yeni özellik herkesi sevindirecek
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti: Ekonomik kriz derinleşiyor
Ekonomik kriz derinleşiyor
2 inşaat devi ve köklü mobilya firması iflas etti
Meteoroloji '12 saat sürecek' diyerek sel uyarısı yaptı: Yarına dikkat
Tek bir şikayet ceza için yeterli: Yeni sistem ev sahibi-kiracı tanımayacak
Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti
Bankalar faizleri güncelledi: 100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
Bankalar faizleri güncelledi
100 bin liranın 32 günlük getirisi güncellendi
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
İmzalar atıldı: En düşük maaş 63 bin lira oldu!
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Spor
Trabzonspor Onana'yı açıkladı: Maaşı belli oldu
Trabzonspor Onana'yı açıkladı: Maaşı belli oldu
Ergin Ataman'dan yarı final öncesi korkutan açıklama
Ergin Ataman'dan yarı final öncesi korkutan açıklama
Acun Ilıcalı affını istedi
Acun Ilıcalı affını istedi