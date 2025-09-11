Galatasaray'ın Rüya Takım'ı ortaya çıktı: Ligi kasıp kavuracak!
Galatasaray, futboldan sonra voleybol takımına da yıldızları kattı. Sarı kırmızılılar, Rüya Takım'ı ortaya çıkardı.
Galatasaray, futboldan sonra kadın voleybolunda da şampiyonluk için Rüya Takım'ı kurdu.
Sarı kırmızılı takımın kaptanı İlkin Aydın, geçen yıl başkan Dursun Özbek'ten şampiyonluğa oynayacak kadro kurulması sözünü almıştı.
Dursun Özbek de sözünü tuttu ve yıldız oyuncuları kadrosuna kattı.
Galatasaray'ın voleybolda tarihindeki en güçlü kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Pasör Naz - Bongaerts
Pasör çaprazı: Alexia - Grobelna
Smaçör: İlkin - Sylla - Frantti - Lukasik - Aslı
Orta Oyuncu: Ayçin - Yasemin - Timmerman - Büşra
Libero: Eylül - İrem