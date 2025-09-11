Galatasaray'ın Rüya Takım'ı ortaya çıktı: Ligi kasıp kavuracak!

Yayınlanma:
Galatasaray, futboldan sonra voleybol takımına da yıldızları kattı. Sarı kırmızılılar, Rüya Takım'ı ortaya çıkardı.

Galatasaray, futboldan sonra kadın voleybolunda da şampiyonluk için Rüya Takım'ı kurdu.

Sarı kırmızılı takımın kaptanı İlkin Aydın, geçen yıl başkan Dursun Özbek'ten şampiyonluğa oynayacak kadro kurulması sözünü almıştı.

dursun-ilkin.jpg

Dursun Özbek de sözünü tuttu ve yıldız oyuncuları kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın voleybolda tarihindeki en güçlü kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Pasör Naz - Bongaerts

bongaerts.jpg

Pasör çaprazı: Alexia - Grobelna

grobelna.jpg

Smaçör: İlkin - Sylla - Frantti - Lukasik - Aslı

myriam-sylla-1.webp

Orta Oyuncu: Ayçin - Yasemin - Timmerman - Büşra

timmerman.jpg

Libero: Eylül - İrem

timmerman.jpg

timmerman.jpg

eylul.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

