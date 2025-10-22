Vakıfbank Eczacıbaşı'nı da geçti

Vakıfbank Eczacıbaşı'nı da geçti
Yayınlanma:
Eczacıbaşı'na konuk olan Vakıfbank, setlerde rakibini 3-1 mağlup etti.

Sultanlar Ligi'nin 3. Haftasında Eczacıbaşı ile Vakıfbank karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanan mücadelede konuk ekip setlerde 3-1’lik skorla galibiyete ulaştı.

VAKIFBANK NAMAĞLUP YOLA DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla birlikte Vakıfbank 3’te 3 yaparak yoluna devam ederken Eczacıbaşı ilk yenilgisini aldı.

DETAYLAR

Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Rettke, Stysiak, Ebrar Karakurt, Jack-Kisal, Elif Şahin (Simge Aköz, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Boden, Nicoletti)

VakıfBank: Cansu Özbay, Cazaute, Zehra Güneş, Boskovic, Markova, Deniz Uyanık (Ayça Aykaç, Ogbugu, Sıla Çalışkan, Dangubic, Derya Cebecioğlu)

Setler: 25-23, 23-25, 21-25, 24-26

Süre: 136 dakika (32, 38, 30, 36)

Kaynak:Haber Merkezi / AA

