"Galatasaray bütün tuşlara basıyor: Anayasa Mahkemesi"

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı için şikayetleri sürerken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı: "Galatasaray bütün tuşlara basıyor: Anayasa Mahkemesi"

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçının ardından şikayetleri ve tepkileri sürerken, gazeteci Mevlüt Tezel çarpıcı iddialarda bulundu.

Tezel, Sabah'taki yazısında "Dün benim gibi Okan Buruk'un "Canımızı zor kurtardık" açıklamasının ve Yasin Kol'un TFF'ye şikayet edilmesinin gereksiz, abartılı yaklaşım olduğunu söyleyen futbol otoriteleri oldu. Puan farkı altı iken hakemleri baskıya almamalıyız, onlara güvenmeliyiz diyen Galatasaray yönetimi, puan farkı bire inince TFF'ye çıkarma yaptı. Troller, Kol'un giydiği mont için bile sosyal medyada linç etti. Fenerbahçeli Ederson'un taraftara yönelik yapmadığı açık bir şekilde gözüken hareketinin ceza alması için uğraşanlar bu kez de Jhon Duran'ın kendi taraftarına yönelik yaptığı gol sevincine ceza verilmesi için çalıştı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: KatılmayacağızGalatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Katılmayacağız

"PFDK'dan ceza almayınca Duran hakkında savcılığa suç ihbarında bulundular, iyi mi?" diyen Tezel, şöyle devam etti:

"OKAN BURUK NEDEN SÜREKLİ 4. HAKEMİN YANINDA?"

"Okan Buruk neden yıllardır sürekli dördüncü hakemin yanında duruyor?
Orada bağırdıkça, isyan ettikçe orta hakem kulaklıktan duyuyor ve bir süre sonra etki altında kalıyor! Bu bilimsel, psikolojik bir gerçek!
Galatasaray, resmen bütün tuşlara basıyor!
Duran için Anayasa Mahkemesi'ne de başvururlar mı acaba?
Aslında uzun vadede bu baskı işe yarıyor.

2024/11/07/hbgs.jpgPuan farkı varken sessiz kal, puan farkı kapanınca tüm tuşlara bas! Hakeminden futbolcusuna, TFF'ye her alanda baskı kur!
Algıyı yönetirsen, hakemleri gerektiği anlarda sindirirsen başarılı oluyorsun!
Bunu başka takımlar da yapıyor ama hiçbiri Galatasaray gibi kusursuz yapamıyor!
Bakalım Fenerbahçe'nin bu sezonki; baskı kurmama politikası işe yarayacak mı?"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

