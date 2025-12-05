Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Şampiyonluk şanslarını açıkladı

Süper Lig'de yarış sürüyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin beraberliği son anda kurtarmasıyla zirvede hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Ahmet Çakar, şampiyonluk şanslarını açıkladı.

Süper Lig'de 15. haftaya girerken Galatasaray 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 33 puanda ve lider durumda. Sarı kırmızılı takım bu akşam Samsunspor'la zorlu bir maça çıkacak.

Fenerbahçe ise ligin yenilgisiz tek takımı. Sarı lacivertlilerin 14 maçta 9 galibiyeti, 5 beraberliği ve 32 puanı bulunuyor.

Derbinin berabere bitmesiyle Trabzonspor'un da şansı arttı. Bordo mavili takım 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 31 puanda ve 3. sırada.

KİM ŞAMPİYON OLUR?

Peki Süper Lig'de kim şampiyon olur? Bu takımların şampiyonluk şansları ne?

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, 3 takımın şampiyonluk şanslarını değerlendirdi.

Çakar, Neo Spor Youtube kanalında takımların şampiyonluk yüzdelerini şöyle sıraladı:

- Galatasaray: Yüzde 40.

- Fenerbahçe: Yüzde 33.

- Trabzonspor: Yüzde 27.