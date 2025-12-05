Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Şampiyonluk şanslarını açıkladı

Süper Lig'de yarış sürerken, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası zirvede hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Şampiyonluk şanslarını açıkladı

Süper Lig'de yarış sürüyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin beraberliği son anda kurtarmasıyla zirvede hesaplar yeniden yapılmaya başlandı. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Ahmet Çakar, şampiyonluk şanslarını açıkladı.

2024/11/07/hbgs.jpgSüper Lig'de 15. haftaya girerken Galatasaray 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 33 puanda ve lider durumda. Sarı kırmızılı takım bu akşam Samsunspor'la zorlu bir maça çıkacak.

2024/11/08/hbfb.jpgFenerbahçe ise ligin yenilgisiz tek takımı. Sarı lacivertlilerin 14 maçta 9 galibiyeti, 5 beraberliği ve 32 puanı bulunuyor.

Derbinin berabere bitmesiyle Trabzonspor'un da şansı arttı. Bordo mavili takım 14 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 31 puanda ve 3. sırada.

KİM ŞAMPİYON OLUR?

Peki Süper Lig'de kim şampiyon olur? Bu takımların şampiyonluk şansları ne?

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, 3 takımın şampiyonluk şanslarını değerlendirdi.

Çakar, Neo Spor Youtube kanalında takımların şampiyonluk yüzdelerini şöyle sıraladı:

- Galatasaray: Yüzde 40.

- Fenerbahçe: Yüzde 33.

- Trabzonspor: Yüzde 27.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Spor
