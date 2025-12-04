Galatasaray cephesinde 1-1 biten Fenerbahçe derbisinin öfkesi devam ediyor. Sarı Kırmızılı yönetimin hakem Yasin Kol isyanı sürüyor. Riva'ya çıkarma yapan Dursun Özbek ve yönetimi Hacıosmanoğlu'ndan Yasin Kol'u bir daha Galatasaray maçında görmek istemediğini belirtmişti.

Galatasaray cephesi, Fenerbahçe derbisinde Kadıköy'de verilen ve verilmeyen kararlar nedeniyle büyük tepki gösterirken, spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın açıklamaları tartışmaları daha da alevlendirdi.

Sarı - Kırmızılılar, derbideki skandal kararlar nedeniyle galibiyeti kaçıran taraf olduklarını savundu. Kadıköy’den lider olarak dönseler de hakem Yasin Kol’un yönetimi büyük camiadan eleştiri aldı.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN YASİN KOL İDDİASI

A Spor YouTube kanalında konuşan Ahmet Çakar, Yasin Kol’un derbi yönetimini sert sözlerle eleştirdi ve ortalığı karıştıracak bir iddiada bulundu. Çakar'ın, "Yasin Kol, ikinci yarıda ‘Aman Fenerbahçe kaybetmesin’ diye düşündü. Açık söylüyorum. Ben bunu bir hakem olarak hissederim. Sonuca etkili hataları var. Özellikle ikinci yarıda verilen ve verilmeyen fauller, verilen ve verilmeyen kartlarda Galatasaray’ın aleyhine davrandı" iddiası yeni bir tartışma başlattı.

Galatasaray'ın Yasin Kol tepkisi sürüyor

GALATASARAY TFF'DEN HABER BEKLİYOR

Derbinin ardından Riva'ya giden Dursun Özbek ve yönetimi Hacıosmanoğlu'ndan gelecek kararı bekliyor. Sarı Kırmızılılar Yasin Kol'un hakemliğinin bitirilmesi için Hacıosmanoğlu'na talepte bulunmuşu. Gözler şimdi TFF'den çıkacak Yasin Kol kararına çevrildi.