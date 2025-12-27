Beşiktaş'ın efsanesi başaramadı: Görevine son verildi

Yayınlanma:
Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Recep Çetin, teknik direktörlükte başaramadı. Somaspor'la yolları ayrıldı.

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Recep Çetin, aynı başarısını teknik direktörlükte gösteremedi.
Siyah beyazlı formayı 1988 - 1998 yılları arasında giyen ve sağ bek oynayan Recep Çetin, unutulmaz Metin, Ali, Feyyaz'lı kadronun değişmez oyuncularındandı.

Somaspor - Sarıyer: 1-1 Maç SonucuSomaspor - Sarıyer: 1-1 Maç Sonucu

Recep Çetin, 261 lig maçında oynayarak 4 gol kaydetti. 4 Lig, 3 Türkiye Kupası, 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Başbakanlık Kupası ve 5 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.
A Milli Takım'da da 56 kez forma giymeyi başardı.

SOMASPOR'LA YOLLARI AYRILDI

Recep Çetin; TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Somaspor'da teknik direktörlük yapıyordu.
Somaspor, Recep Çetin yönetiminde çıktığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 7 maçı kaybetti.
Somaspor, 9 puanla düşme hattında yer alınca Reçep Çetin'le yollarını ayırdı.
Çetin'in yerine Cafer Elek'in getirildiği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

