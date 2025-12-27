Boykot çağrısına tepki gösteren Ertem Şener özür diledi: Siyasi sandım

İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımı nedeniyle vatandaşlarca boykot edilen bir markanın suyunu içtiği için uyarılan spiker Ertem Şener’in tepkisi geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme oturdu.

"SUYUN BOYKOTU MU OLUR"

Kullanıcıların boykot markanın suyunu içmemesi için uyardığı Ertem Şener, 'Suyun boykotu mu olur, kafayı mı yediniz' yanıtını verdi.

Fırat Aydınus bahis soruşturmasına dahil edilmesi gereken kişileri açıkladı

ERTEM ŞENER ÖZÜR DİLEDİ

Ertem Şener’in bu sözleri tepkilere neden olurken ünlü spiker geri adım attı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ertem Şener, ‘Siyasi boykot sandım’ diyerek kendisini savundu.