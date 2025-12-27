Boykot çağrısına tepki gösteren Ertem Şener özür diledi: Siyasi sandım

Boykot uyarılarına verdiği cevapla sosyal medyada gündem olan Ertem Şener özür diledi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımı nedeniyle vatandaşlarca boykot edilen bir markanın suyunu içtiği için uyarılan spiker Ertem Şener’in tepkisi geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme oturdu.

"SUYUN BOYKOTU MU OLUR"

Kullanıcıların boykot markanın suyunu içmemesi için uyardığı Ertem Şener, 'Suyun boykotu mu olur, kafayı mı yediniz' yanıtını verdi.

ERTEM ŞENER ÖZÜR DİLEDİ

Ertem Şener’in bu sözleri tepkilere neden olurken ünlü spiker geri adım attı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ertem Şener, ‘Siyasi boykot sandım’ diyerek kendisini savundu.

  • Sevgili dostlar sanırım ortada bir yanlış anlaşılma var onu da ben yanlış anlamışım ve anlatmışım.
  • Ben hangi suyun boykot olduğunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Birileri Youtube yayınımda trollük yapıyor ve konunun siyasi olduğunu düşündüm.
  • Meğerse o su markası boykotluymuş. İşin içinde Gazze ve Filistin var ise sonuna kadar özür dilerim.
  • Ama samimiyet ile söylüyorum ben bu konu tamamen siyasi boykot sandım ve “suyun boykotu mu olur?” dedim.
  • İşin ucunda Gazze’de, Filistin’de bir soykırım var ve bu siyaset ötesidir aldığımız hava bile boykota tabidir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

